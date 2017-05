Asfaltatura in via Amendola e via XXV Aprile

Luoghi Luino

L’Amministrazione Comunale ha in programma il rifacimento del manto stradale in Viale Amendola ed in Via XXV Aprile settimana prossima (dal 14/05 al 19/05) e pertanto, è stata emessa l’Ordinanza della Polizia Locale n. 73 del 11/05/2017 con la quale verranno apportate le seguenti modifiche alla normale circolazione stradale:

VIALE AMENDOLA E VIA XXV APRILE

Su tutta la via – temporanea istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli – dalle ore 7,00 alle ore 18,00 – dal 15 maggio 2017 sino a fine lavori;

VIALE AMENDOLA

Temporanea istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA – direzione Stazione Ferroviaria/Viale Dante – dalle ore 7,00 alle ore 17,00 dei giorni 15 e 16 maggio 2017;

VIA XXV APRILE

Dall’intersezione con Via Vittorio Veneto sino alla Stazione Ferroviaria – temporanea istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA – direzione Via Veneto/Stazione Ferroviaria – dalle ore 7,00 alle ore 17,00 dei giorni 18 e 19 maggio 2017.

L’Amministrazione si scusa sin d’ora per i disagi conseguenti all’esecuzione dei suddetti lavori e per l’inizio anticipato al mattino dei lavori