Asse dell’eroina tra Saronno e Bolzano, sequestrati 4 kg di “caramellata”

C’è un asse dell’eroina tra Saronno e Bolzano. Venerdì scorso era stato arrestato il 49enne Giuseppe Limardo, residente a Saronno ma di origini calabresi, con 1,5 kg di eroina, al casello di Bolzano nord. Ieri è toccato a Igli Lako, 36enne albanese sempre residente a Saronno, che nascondeva 2 kg di eroina “caramellata” in via Venezia.

Lako è collegato a Limardo da un precedente controllo effettuato mentre viaggiava su un’auto intestata al 49enne ma agli inquirenti ha detto i non conoscerlo. I militari della Polizia altoatesina hanno dichiarato che il quantitativo di droga pesante sequestrato in queste due operazioni è paragonabile a quello che viene normalmente sequestrato, in quelle zone, in tre anni.

Un ritorno preoccupante, quello dell’eroina, che non viene più iniettata come in passato ma sniffata. Il capo della squadra mobile di Bolzano Giuseppe Tricarico commenta così:«Queste nuove varietà, però, sono pensate anche per l’inalazione e hanno ripreso subito piede».