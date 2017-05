I consulenti del lavoro il recupero crediti lo spiegano con i fumetti

assemblea 2016 consulenti del lavoro a volandia

Giovedì 11 maggio con inizio alle ore 14 e 30 e fino alle 18 e 30 a Centro congressi delle Ville Ponti Sala Andrea (2° piano) si terrà l’assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese. La registrazione in sede di convegno, avverrà a partire dalle ore 14 tramite tesserino DUI.

Durante l’assemblea ci sarà un momento di formazione sul tema “La strada verso l’efficienza: iniziamo dal recupero dei crediti” con l’intervento dell’avvocato e docente universitario Gian Paolo Valcavi che spiegherà come recuperare i crediti attraverso la collaborazione di Alice il simpatico personaggio che accompagna le sue lezioni nelle fortunate strisce pubblicate regolarmente sul quotidiano “Il Giornale”. Un vero e proprio fumetto ideato dallo stesso legale per spiegare in maniera semplice ed efficace meccanismi e procedure giuridiche che possono sembrare complesse e spaventare i non addetti ai lavori.

«Come sempre abbiamo pensato di arricchire la nostra assemblea con un momento formativo di grande livello e di massima utilità per i nostri iscritti, convinti che possa essere utile a gestire al meglio l’attività di ogni professionista» spiega la presidente dell’Ordine Vera Stigliano.

«Un problema purtroppo comune a molti studi e a molti professionisti – continua la presidente dell’ordine – è quello di avere dei crediti in sospeso. Grazie all’intervento dell’avvocato Valcavi vogliamo offrire ai nostri iscritti le competenze necessarie a risolvere semplicemente queste situazioni. Anche perché, almeno per i crediti minori, ciascuno può arrivare fino al giudice di pace senza ricorrere all’assistenza legale. Una competenza utile ai consulenti del lavoro non solo per amministrare al meglio il proprio lavoro, ma anche per offrire un servizio in più ai clienti.

L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i consulenti del lavoro e dà diritto a quattro crediti formativi di tipo deontologico. I crediti sono infrazionabili, pertanto, non potranno essere riconosciuti in maniera parziale nel caso in cui si lasciano i lavori prima della conclusione dell’evento.

L’attestato di partecipazione, potrà essere scaricato successivamente all’evento direttamente dal sito di Teleconsul.