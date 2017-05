Astuti: “Grande successo per la festa cittadina”

Foto varie

Si è svolta quest’oggi, domenica 21 maggio, la Festa Cittadina di Malnate, giunta ormai alla sua sesta edizione.

Galleria fotografica Festa bambini Malnate 2017 4 di 20

Anche quest’anno una grande partecipazione ha caratterizzato la giornata con un afflusso di persone costante in tutta la giornata: titolo di quest’anno “Tempolandia – A spasso nel tempo”, un tema dalle molteplici sfaccettature e affrontato in molti modi negli stand e nei laboratori presenti lungo tutta la via Kennedy.

Si è voluto dare particolare attenzione al Diritto al riposo e al tempo libero per i bambini, sancito anche dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

Dopo la s. Messa delle tre Parrocchie unificate al Camping “La Famiglia”, si è dato avvio ufficialmente alla Festa con l’inaugurazione della manifestazione alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo.

Per il sindaco Samuele Astuti «l’entusiasmo e il senso di comunità che si respirano ogni anno durante la Festa Cittadina sono una conferma che questo momento sia sempre più consolidato come un’occasione di divertimento e non solo: è un’idea di città che viene proposta tramite la Festa, una città che mette al centro le relazioni tra le persone che la costituiscono e in cui le famiglie e, in generale, chiunque, si riappropria degli spazi della città con una mobilità dolce e più a misura di tutti. I miei ringraziamenti ai tanti volontari e alla struttura comunale che, con un lavoro eccezionale, ogni anno rendono possibile tutto ciò».