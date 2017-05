Parcheggiano l’auto per fare un giro e la ritrovano sfasciata

Una domenica con un’amara sorpresa per Sara che, dopo aver parcheggiato l’auto ad Azzate nel parcheggio della pista ciclabile, sulla strada che va verso Bodio Lomnago, per fare il giro in bicicletta del lago di Varese, al suo ritorno l’ha trovata con la parte posteriore sfasciata. Sara si chiede: «Il parcheggio è proprio attaccato alla ciclabile che in quelle ore era affollatissima ed è praticamente impossibile che nessuno abbia visto niente, c’è il segno di una frenata sulla strada che prosegue sullo sterrato, il danno è ingente e la botta deve essere stata molto forte».