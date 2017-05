Auto contro moto, tre feriti

Poco prima delle 12 in via Europa a Castelveccana una moto e un’automobile si sono scontrati frontalmente. Tre i feriti, soccorsi prontamente dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze a cui si è aggiunto l’elisoccorso di Como . I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Sul posto gli uomini della Polizia per i rilievi.

