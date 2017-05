Auto nel fiume, si salva la conducente

È finita a “gambe all’aria” con la sua auto nel torrente Gesone, un affluente del Margorabbia, riuscendo a cavarsela con qualche contusione e ammaccatura.

È successo nel pomeriggio di oggi, 8 maggio a Mesenzana quando per cause ancora in fase di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver sfondato le barriere di protezione laterali alla careggiata.

La donna, 46 anni, è stata soccorsa e portata all’ospedale dai sanitari: è in codice giallo.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un autogrù che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna.