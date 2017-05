Autoarticolato finisce fuoristrada, A8 bloccata

Un’autoarticolato è uscito fuori strada sabato mattina, 27 maggio, intorno alle 11 sull’autostrada A8. È accaduto all’altezza di Cassano Magnago in direzione Varese e subito si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso e ripristino dell’autoarticolato sulla carreggiata hanno richiesto un’intervento di un paio d’ore. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’autoarticolato e hanno collaborato con i tecnici della società autostrade per la rimozione.

