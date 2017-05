autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: giovedì 25 maggio 2017)

A8 MILANO-VARESE: CHIUSA L’ENTRATA DI LAINATE ARESE VERSO MILANO

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di questa sera, giovedì 25 maggio, alle ore 05:00 di domani, venerdì 26, sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione di Lainate.

Autostrada A8 Milano-Varese: chiuso fino al 31 maggio lo svincolo di Buguggiate

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate, verso Varese, da oggi, giovedì 4 maggio, fino alle ore 17:00 di mercoledì 31, in modalità permanente, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gazzada.