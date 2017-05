Balneabilità, ecco le acque dove si potrà fare il bagno in provincia

Tuffo nel lago di Monate degli Hic sun leones, dicembre 2016

Divieto di balneazione nel lago di Varese, promosso il lago di Monate e alcune spiagge del lago Maggiore.

Sono questi i dati che emergono dalle rilevazioni effettuati dall’Ats dei Laghi sulle acque della nostra provincia. Bocciato ancora una volta il lago di Varese, dove fare il bagno è vietato per la presenza di alghe potenzialmente nocive per l’uomo ltre a percentuali oltre la norma di inquinanti di altro tipo: Schiranna, Gavirate, Biandronno, vale a dire i punti id prelievo, non hanno passato i test.

Non hanno le prerogative richieste nemmeno Varano Borghi, Ternate, Mercallo che si affacciano sul lago di Comabbio, mentre per quanto riguarda Monate sono promosse a pieni voti i lidi di Travedona Monate, Comabbio, Osmate e Cadrezzate. Anche nel piccolo lago di Ghirla (Valganna) si potrà fare il bagno. Male invece il fiume Ticino, con Sesto Calende, Somma Lombardo e Golasecca troppo inquinate e sotto osservazione speciale.

Sul Lago Maggiore troppi inquinanti a Brebbia e Germignaga, mentre si potrà fare il bagno ad Angera, Brezzo di Bedero, Castelveccana (Cinque Arcate e Lido II), Germignaga (Boschettino), Ispra (Fornaci e Lido Euratom), Laveno Mombello (Ceresolo e Cerro), Leggiuno, Luino, Maccagno (Lido e Ronco delle Monache), Monvalle, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Ranco (Caravalle e Molo), Sesto Calende e Tronzano.

Per chi vuole farsi un tuffo più a nord, ecco le promozioni per le spiagge del Ceresio: sì a Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano, mentre non ha passato i controlli l’acqua di Porto Ceresio.