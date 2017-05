Bambini artisti, le loro opere esposte nelle ghiacciaie

foto varie di eventi vari

Una domenica mattina di arte, lago e Giazér.

I bambini dell’asilo Vanoletti e Gariboldi di Cazzago Brabbia diventano artisti per un giorno ed esporranno le loro opere all’interno delle antiche Ghiacciaie, usate anticamente come deposito per il pesce pescato nel lago di Varese.

Dopo la santa messa delle 10, domenica 14 maggio ci sarà l’inaugurazione della mostra “Lago, amore e fantasia”, con i lavori dei bambini, a tema lago e i suoi pesci.

La mostra nasce da un’invito fatto ai bambini dal prof. Amerigo Giorgetti durante una visita alle ghiacciaie, dove lo storico ha fatto da cicerone. Ai bambini è piaciuta molta l’idea di “appendere” i loro disegni e lavori nei “vecchi e grandi frigoriferi” e così domani dopo la messa fino alle 12.30 ci sarà questo bell’appuntamento artistico. Un bel regalo per la festa della mamma.