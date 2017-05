Bambini, genitori e insegnanti di corsa: torna il Corriscuola

Con lo stesso entusiasmo dello scorso anno ritorna ad Albizzate il CorriScuola: un week end di festa, sport e divertimento in compagnia di ragazzi e genitori delle scuole di Albizzate e Valdarno.

CorriScuola si propone come un’iniziativa che chiama a raccolta famiglie, insegnanti e tanti amici col pretesto di attraversare di corsa le strade del paese di Albizzate.

Corrono tutti, i bambini, i ragazzi grandi e quelli che hanno tanta voglia di crescere. Sarà una corsa non competitiva che vuole essere un’occasione di incontro, gioco e confronto con tutta la comunità che gravita intorno alla scuola albizzatese.

Infatti, Corriscuola non sarà solo una corsa: il programma è molto più ricco fin dal giorno precedente ovvero sabato sera, 6 maggio, quando ci sarà l’aperitivo, la cena con il Gruppo Alpini e una mega Panzerottata, accompagnati da un djset musicale d’eccezione.

La giornata principale sarà invece domenica 7 maggio con la corsa con due percorsi da 1 e da 6 chilometri. A seguire apertura dello stand gastronomico degli Alpini e giochi, spettacoli e tanto ancora con gli animatori dell’Oratorio per bambini e famiglie.

Ecco nel dettaglio gli orari del programma del Corriscuola 2017

Sabato 6 maggio

19.00 Aperitivo

19.30 Mega Panzerottata

20.30 DjSet Musica e animazione

Domenica 7 maggio

8:30 – Ritrovo presso Istituto San Luigi Piazza IV Novembre – Albizzate per ritiro pettorali/pacco gara per i primi 300 iscritti (costo iscrizione 3,00 euro – ragazzi delle scuole gratuito)

9:45 Partenza gara bambini da 0 a 5 anni – Percorso di 1 km intorno all’Istituto San Luigi

10:00 Partenza “CorriScuola” – Percorso di 6 km

12:00 Premiazioni e Premi speciali per le scuole che parteciperanno

12:45 Pranzo con il Gruppo Alpini di Albizzate

14:00 Giochi per i ragazzi organizzati dagli Amici dell’Oratorio

Per info: sito internet / pagina Facebook