Bambini invitati all’apertura del padiglione Michelangelo

i lavori sono quasi ultimati e sono "a misura di bambino"

E dopo le autorità, sarà la volta dei bambini. Sabato 13 febbraio, il padiglione Michelangelo riapre: questa volta invitata di riguardo sarà la città e, soprattutto, quei cittadini piccoli ai quali è dedicato. (Leggi cosa è avvenuto all’inaugurazione)

La grande festa è stata promossa dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso che vuole mostrare il percorso artistico realizzato per rendere “a misura di bimbo” un luogo altrimenti carico d’ansia.

Alle ore 10, alla presenza dei tanti benefattori che hanno sostenuto la fondazione nel realizzare l’incredibile percorso artistico e di accoglienza, ci saranno anche le famiglie e i bambini, alcune scuole: saranno loro i veri protagonisti del nuovo ospedale: « È per loro che Il Ponte del Sorriso ha lottato in questi anni – spiega Emanuela Crivellaro, presidente della Fondazione – per realizzare un ospedale a misura di bambino».

Laboratori creativi, giochi, magia, Cuorieroi, clown e tanto altro ancora accompagneranno i visitatori nel percorso attraverso il mondo di arte e narrazione, dove la fantasia permette di sognare, di fantasticare l’impossibile, di varcare i confini dello spazio e del tempo, di evadere, di narrare e raccontare una realtà che, in quel momento, può apparire spaventosa: « La fondazione Il Ponte del Sorriso ha davvero investito tanto in termini non solo economici, ma di impegno, pensiero, risorse umane per realizzare un percorso di accoglienza unico ed innovativo. Ha fortemente voluto il nuovo ospedale, ne ha pagato tutta la progettazione, ha arredato e colorato gli ambienti di degenza pediatrica e gli ha trasmesso tutto l’amore e la passione che sempre mette nei progetti, tutto l’impegno e la dedizione dei volontari».

Sabato, tutto il colore ed il calore che Il Ponte del Sorriso ha messo nel nuovo ospedale, verrà simbolicamente consegnato ai bambini.

Tra i piccoli invitati anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, una presenza ufficiale per suggellare il passaggio di consegne dalla Fondazione ai bambini della città.