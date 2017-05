Barack è tornato con la dolce “Lines”

musica generica

Barack è tornato e presenta il suo nuovo progetto indie folk con il singolo “Lines”. Italo-francese, residente in provincia di Varese, Lorenzo Clerici, presenta questo nuovo lavoro prodotto da Lucantonio Fusaro e Claudio Piperissa dei MasCara e diretto da Luther Blissett. Il suo nome è noto per aver partecipato a Va Sul Palco nel 2015. (Leggi l’intervista)

Il video è una storia d’amore raccontata attraverso gli oggetti vissuti dalla coppia. Attraverso i pezzi dimenticati, i silenzi, il rancore, i contrasti e la stanchezza. Seguendo le linee immaginarie che si creano con le scelte, le promesse e i ricordi di due persone. Linee che si intrecciano alla base, si legano e poi si separano lungo il corso della storia.

Il nuovo album di Barack Lose The Map, Find Your Soul uscirà questo autunno via Prismopaco Records e sarà pieno di questa brezza onirica e dilatata che tanto fa pensare ai capisaldi del genere : Bon Iver, Sufian Stevens e Volcano Choir.