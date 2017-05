Barack Obama arriva a Milano per il summit Seeds&Chips

Foto varie

Milano torna capitale del food e della food innovation con Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, il summit internazionale sulla food innovation che si terrà a Milano dall’8 all’11 maggio (FieraMilano Rho, padiglioni 8-12).

Quattro giorni di conferenze e incontri sui grandi temi legati al food e all’innovazione in questo campo, dalle nuove tecniche di produzione alimentare, alla nutrizione del futuro fino alla food security e al diritto al cibo, sano, sostenibile e accessibile a tutti; una parte espositiva con start up, aziende, incubatori che presenteranno le loro proposte tecnologiche; più di 200 speakers internazionali, investitori e policy maker da tutto il mondo per confrontarsi sulle maggiori sfide globali.

Ospite d’onore di questa terza edizione di Seeds&Chips sarà l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che sarà presente al Summit il 9 maggio, quando terrà un keynote speech e poi dialogherà con Sam Kass, chef-consigliere dell’ex Presidente USA e artefice della rivoluzione salutista alla Casa Bianca.

La conferenza di Obama si terrà martedì 9 maggio alle 14 e durerà 45 minuti. Ci saranno tremilacinquecento persone che hanno acquistato il biglietto “Vip Platinum” e 400 giornalisti. I biglietti per partecipare alla conferenza sono esauriti.