Bestie di Satana, Elisabetta Ballarin esce dal carcere

Elisabetta Ballarin, condannata a 22 anni di carcere nell’ambito dell’inchiesta sulle Bestie di Satana, ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha concesso l’affidamento in prova per la ragazza che venne condannata per l’omicidio, in concorso con Andrea Volpe, di Mariangela Pezzotta.

All’epoca del delitto, il 29 gennaio 2004, Elisabetta Ballarin aveva da poco compiuto la maggiore età. Oggi ha 30 anni e in carcere ha studiato e si è laureata in grafica e comunicazione.

Il suo percorso di riabilitazione non è ancora concluso, ma dopo il periodo di semilibertà di cui godeva già da un anno, è pronta, secondo il tribunale bresciano, per lasciarsi definitivamente alla spalle il suo tragico passato e ricostruirsi una nuova vita.

