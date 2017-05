Bettinelli soddisfatto: “Una partita intelligente”

Varese - Caronnese 1-0

Il Varese riscatta al Franco Ossola i tre risultati negativi raccolti durante la stagione contro la Caronnese nella partita più importante. I biancorossi battono 1-0 i rossoblu e si apprestano a giocare, domenica prossima sempre in casa, l’ultimo match dei playoff contro il Gozzano.

Decisiva la rete in rovesciata del centrale Francesco Viscomi, che ha commentato così il suo gol: «Volevo indirizzare il pallone verso la porta, quando ho sentito gli altri esultare ho capito che era andata meglio del previsto».

Mister Stefano Bettinelli, soddisfatto per la prestazione dei suoi uomini, spiega: «Oggi la squadra mi è piaciuta molto, i tifosi possono essere contenti. Abbiamo trovato subito il gol e siamo stati bravi a condurre una partita intelligente. Faccio i complimenti ai miei ma anche alla Caronnese, per l’intensità e le qualità dimostrate».

Riguardo alla prossima partita e al suo futuro il mister non si sbilancia: «È difficile dire come sarà la partita con il Gozzano. Loro stanno bene ma anche noi ci siamo ripresi dall’ultima volta. Per quanto riguarda il futuro se ne riparlerà a fine playoff».

Con un velo di amarezza invece l’analisi sulla partita di mister Marco Gaburro: «Ci aspettavamo una gara così, ancora una volta ci ha penalizzato un gol su palla inattiva. Forse credevamo in un calo del Varese ma sono comunque soddisfatto dei miei».

Il mister continua commentando il finale di stagione: «Abbiamo perso punti importanti, non sfruttando alcune situazioni a nostro favore. La stanchezza ci ha un po’ penalizzato anche se oggi ho visto una Caronnese positiva».

Sul suo futuro Gaburro si esprime così: «Sono venuto a Caronno per cercare di vincere ma così non è stato. Devo ancora parlare con la dirigenza. È mancato qualcosa durante l’anno, vedremo se la società vorrà colmare questi buchi».