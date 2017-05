Beverina: “Ecco la mia lista e il programma”

Un incontro per presentare ufficialmente la sua candidatura e per presentare i nomi che appoggiano la sua lista. Questa sera, mercoledì 10 maggio, Fabio Beverina ha tenuto un incontro aperto al pubblico sostentato da diversi esponenti della Lega Nord, Forza Italia e Fratelli D’Italia. Presenti infatti, Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord, Giuseppe Taldone, vice coordinatore provinciale Forza Italia, Paola Frassinetti di Fratelli D’Italia, Luca Marsico, segretario provinciale di Forza Italia e Francesca Brianza, assessore regionale.

Beverina infatti, è il candidato scelto dalla coalizione di centro destra che si presenta compatta alle amministrative di Besozzo. «Intendiamo vincere queste elezioni» – ha esordito Beverina, 34 anni – «Abbiamo un programma serio e realizzabile. Lasciamo fare agli altri il libro dei sogni noi abbiamo un programma concreto e strutturato».

La parola è poi passata a Emanuele Monti che ha portato i saluti del Presidente della Regione Roberto Maroni e di Matteo Salvini, per poi parlare del candidato besozzese: «Beverina rappresenta la coalizione di centrodestra, una coalizione vincente. Una politica, la nostra del buon governo, che vuole vincere sul territorio per avere una Besozzo più libera e forte».

La serata è continuata con la presentazione delle persone che sostengono la lista di Fabio Beverina e il programma del candidato, nei punti salienti. A partire dai servizi alla persona e alla famiglia fino alla sicurezza, la mobilità e le infrastrutture, la cultura, il commercio, lo sport, il territorio e l’urbanistica fino alla tutela degli animali. Diversi sono stati gli interventi da parte dei componenti della lista, sui diversi settori del programma. «E’ una lista composta da persone di tutte le età e di tutti i generi e di diverse zone del territorio».

Una serata che ha visto diversi interventi, da parte dei componenti della lista ma anche da parte degli esponenti politici che anche questa sera, dopo il primo incontro tenuto a fine aprile di presentazione del candidato, hanno voluto esserci per sostenere Beverina. «Ci sono grossi margini di miglioramento rispetto a quello che c’è stato fino ad oggi – ha sottolineato Giuseppe Taldone – Beverina é un sindaco giovane che può vincere e che rappresenta colui che può migliorare questo paese». «Un programma che non fa voli pindarici e in grado di capire quello che é realizzabile e quello che non lo è – ha continuato Luca Marsico – Questo é un programma con radici profonde che va incontro i desideri dei cittadini e che vuole rendere Besozzo un fiore all’occhiello».

