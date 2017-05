Blue Storms e Skorpions si prendono i playoff

Gorillas - Blue Storms 7-21

Il girone F del campionato di Seconda Divisione del football americano ha di fatto già emesso i propri verdetti nonostante tutte le squadre debbano giocare ancora una partita.

E i verdetti dicono che ai playoff prenderanno parte i Blue Storms Busto e gli Skorpions Varese: se i rossoblu erano già certi da tempo di accedere alla post-season, il testa a testa bosino si è risolto nelle ultime due gare disputate. Gli Skorpions hanno infatti vinto nettamente il derby di ritorno giocato con la formula del Monday Night (all’andata prevalsero di un solo punto i Gorillas) e poi hanno completato il sorpasso cittadino battendo i Crusaders Cagliari per 22-6 sul campo dei sardi.

I Gorillas invece non sono riusciti a ribaltare il pronostico nel match giocato al “De Peverelli” di San Fermo, e hanno quindi perso l’ultima occasione di restare in corsa per la griglia che porta all’Italian Bowl, la finale per il titolo del secondo torneo nazionale. Busto ha fatto suo l’incontro con il punteggio di 7-21 al termine di una partita dai due volti: non perfetti i Blue Storms nella prima metà del match conclusa sul 7-7, più incisivi nella ripresa quando hanno preso il largo.

Gli ospiti hanno segnato per primi con una corsa di Maj, poi trasformata da Robustellini, ma i Gorillas hanno replicato con un passaggio vincente di Giorgetti a Ferrari, con successiva trasformazione di Perucconi. Dopo l’intervallo però i Blue Storms sono cresciuti soprattutto in difesa e nell’ultimo quarto sono andati due volte in touchdown, prima con Maj su corsa, poi con il quarterback Fimiani. Le due trasformazioni di Robustellini hanno chiuso i conti.

A Cagliari nel frattempo gli Skorpions hanno saputo sfruttare l’occasione di acciuffare i playoff, andando presto in vantaggio sul campo dei Crusaders grazie a un touchdown di Pedotti. La seconda realizzazione è stata messa a segno dal giovane Crosta dopo una breve corsa (0-13) mentre prima dell’intervallo la difesa varesina è riuscita ad aggiungere due punti per una Safety (0-15).

In una gara segnata dal forte vento, gli Skorpions hanno allungato ancora con un lancio di Crosta per il rientrante Piazzi (0-22) cui i cagliaritani hanno risposo poco prima dello scadere per il definitivo 6-22.

Nel prossimo fine settimana quindi, spazio all’ultimo turno con in campo tutte le nostre squadre. Sabato 27 maggio (20,30) a Bienate ci sarà un anticipo di playoff con il match tra Blue Storms e Skorpions, mentre domenica 28 alle 13 i Gorillas ospitano i Crusaders. Ma, come detto, agli Scimmioni non basta vincere.