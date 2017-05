Boccia: azzerare il cuneo fiscale per i giovani assunti

L'assemblea generale 2017 di Univa a Malpensafiere

«A Varese mi sento a casa. È una questione di identità culturale condivisa e sentita e anche di relazioni personali consolidate nel tempo». Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria nazionale, inizia il suo intervento ribadendo alla platea degli industriali varesini un dato difficilmente contestabile: senza industria, non c’è un’economia forte. «Se oggi siamo il secondo manifatturiero in Europa, che cosa potremmo essere se superassimo le criticità del Paese? Riccardo ci ha richiamato al coraggio delle scelte perché nonostante questa sia una fase di inversione di tendenza, i divari sono aumentati». [LEGGI]

Alcuni spunti sono arrivati dalla tavola rotonda, in particolare quelli relativi al ruolo dell’Europa. «È uno dei mercati più ricchi del mondo – ha detto Boccia – e la mia percezione è che altri paesi come America, Cina e Russia si stiano organizzando per conquistarlo. Non a caso Trump parla di reshoring, quindi se vogliamo un’Europa forte dobbiamo agire e la questione industriale diventa fondamentale. La dimensione geopolitica deve diventare geoeconomica».

IL RUOLO DI INDUSTRIA 4.0

È stato uno egli argomenti più gettonati dai relatori presenti a Malpensafiere. È indubbio che la quarta rivoluzione industriale è il punto centrale per qualsiasi ragionamento di sviluppo. «L’industria 4.0 non è solo una questione tecnologica – ha sottolineato il presidente di Confindustria – i superammortamenti servono per allargare l’innovazione a un’idea intera di società e uscire dalla cultura dell’emergenza».

Il capitolo occupazione sarà una conseguenza della capacità di assecondare questo sviluppo, ma occorre una manovra coraggiosa. «Nell’industria convivono lavoratori e imprenditori: senza industria non ci sarebbero né gli uni né gli altri – ha concluso Boccia –

Se le nostre fabbriche vogliono essere inclusive per i giovani neoassunti dobbiamo azzerare il cuneo fiscale e contributivo per tre amni. Queste sono le decisioni da prendere».