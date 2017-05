Buongiorno Ceramica! Un fine settimana di eventi

Verbano Est_Itinerario1_Laveno. L'arte della ceramica.; Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno; Palazzo Pernab..;La corte interna di Palazzo Perab.., sede del MIDeC..

Buongiorno Ceramica! promossa da AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, e organizzata insieme ad Artex, torna per la terza edizione a colorare e unire l’Italia, Paese dove la ceramica artistica e artigianale è espressione di grande eccellenza, qualità e creatività.

Un’originale festa della primavera dell’arte che nelle precedenti edizioni ha conquistato con effetto quasi virale visitatori appassionati e curiosi da nord a sud, da est ad ovest e ha acceso d’estro e fantasia i centri storici di 37 città di “antica tradizione ceramica” sparse tra 15 regioni in Italia.

Buongiorno Ceramica! 2017 a Laveno Mombello è un lungo week-end di eventi Gratuiti dedicati alla ceramica, con l’obiettivo di portare all’attenzione e valorizzare una delle più belle eccellenze artigianali ed artistiche del “made in Italy”. Un’occasione per conoscere da vicino artisti e artigiani del settore, tra tradizione e innovazione e i luoghi dove questa arte è fiorita e tuttora è viva.

Sono previste: aperture straordinarie delle botteghe artigiane, al MIDeC s’inaugura una mostra con l’allestimento di una collezione di servizi da caffè del ‘900 prodotte dalla S.C.I. Società Ceramica Italiana di Laveno con in contemporanea performances di artisti in un’estemporanea di scultura. Laboratori, dimostrazioni di tornio e decorazione, ma anche shopping nelle botteghe e durante la mostra-mercato della ceramica presso l’INFOPOINT di Laveno.

Presso la hall dell’Hotel DE CHARME s’inaugura una mostra fotografica di Archeologia Industriale con artistiche immagini del complesso architettonico dell’ex stabilimento “Lago” dismesso. Dalle inquadrature, pare uscire un richiamo, che riporta ai rumori che riempivano questi luoghi ora trasformati in un’oasi di pace e relax.

Ci saranno anche concerti a Villa Frua e a Palazzo Perabò inoltre i negozi del centro di Laveno allestimento le loro vetrine a tema. Un itinerario tutto da scoprire! Giorni pieni di colore: questo è Buongiorno Ceramica. A Laveno Mombello quest’anno il tema del caffè sarà il leitmotiv della kermesse e il programma intitolato “Venga a prendere il caffè da noi…” prevede i seguenti appuntamenti:

VENERDÌ 2 GIUGNO

ore 18.00 presso il parco di VILLA FRUA Via Roma 16/A Laveno Mombello

“Academy Quartet – La storia del cinema in quartetto” Concerto di aperture del Festival Lago Cromatico INFO: www.illagocromatico.com – mail: info@illagocromatico.com INGRESSO LIBERO

ore 18.30 VERA CERAMICA ARTISTICA di Sarah Dalla Costa

Via Revelli, 36/A Laveno Mombello

Open Day con visita guidata alla bottega e dimostrazione delle fasi di lavorazione della ceramica.

Aperitivo in bottega offerto INGRESSO LIBERO

INFO: 0332 626052 Cell. 333 4325110 mail: veraceramicart@libero.it

ore 21,15 MIDeC – MUSEO INTERNAZIONALE DESIGN CERAMICO

lungolago Perabò, 5 loc. Cerro di Laveno Mombello

VOCINCOR XXIII edizione con l’esibizione dei gruppi: “Corale A.N.A Arnica” di Laveno Mombello VA-

“Cantori di Pregassona” di Lugano CH – Coro “Montenero” di Ponte sull’Oglio PC. INGRESSO LIBERO

INFO: A. Stefani Presidente Gruppo Corale ANA Arnica 335 7719238 mail: segreteria@coroarnica.it

SABATO 3 GIUGNO

ore 11,30 MIDeC – MUSEO INTERNAZIONALE DESIGN CERAMICO

lungolago Perabò, 5 loc. Cerro di Laveno Mombello

Inaugurazione mostra di ceramiche vintage prodotte a Laveno tra gli anni ‘20 e ‘50.

“VENGA A PRENDERE IL CAFFÈ DA NOI…- Servizi da Tè & Caffè di industrial design” INGRESSO LIBERO

La mostra resterà visitabile fino a Domenica 3 settembre 2017

INFO: 0332 625551 – mail: segreteria@midec.org – www.midec.org

dalle ore 10 alle 12.30 nel chiostro del MIDEC

“CAFFÈ ESPRESSO” estemporanea di scultura ceramica a cura di Irene Cornacchia – Laboratorio ARTIS Alcuni artisti faranno dimostrazione di copia dal vero lavorando l’argilla. INGRESSO LIBERO

ore 15.30 BOTTEGA COSTANTINI via XXV Aprile, 23 Laveno Mombello

visita alla bottega e dimostrazione della lavorazione “Incisa Oro” e stampa calcografica su porcellana. Merenda offerta con degustazione di te o caffè in preziose tazze in porcellana incise in oro zecchino ideate negli anni cinquanta per il Negus Re d’Abissinia. INGRESSO LIBERO

INFO: 0332 669361 – mail: costantinilena@gmail.com

ore 17.30 presso la Hall dell’ HOTEL DE CHARME Viale de Angeli, 46 Laveno M.

Inaugurazione “C’era una volta… La Ceramica Lago” foto Alessandra Battaggi INGRESSO LIBERO

Presentazione a cura di Mario Chiodetti. La mostra resterà visitabile fino a Domenica 25 giugno.

INFO: 0332 667313 – mail: info@laveno-hotel.com – www.laveno-hotel.com

DOMENICA 4 GIUGNO

dalle ore 10 alle 18 presso INFOPOINT Laveno M. presso Piazzale Ferrovie Nord

“MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA” a cura dell’Associazione Amici del MIDeC,

esposizione, vendita e dimostrazioni di maestri ceramisti. INGRESSO LIBERO

INFO: 0332 667223 – mail: iatlaveno@stradadeisaporivallivaresine.it

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE:

I negozi del centro di Laveno partecipano a Buongiorno Ceramica con l’allestimento delle vetrine a tema. Un itinerario tutto da scoprire! Al MIDeC Museo Internazionale proseguirà fino all’11 giugno la mostra “Luca Lischetti: BUZ BAZ, il gioco della vita” arricchita di alcuni scatti fotografici realizzati da Mario Chiodetti, ispirati alle opere lischettiane e intitolati “Anime in rosso”.

SELFIE CERAMICO un invito a tutti coloro che prenderanno parte agli eventi a scattare e condividi sui social network una loro foto insieme a un’opera in ceramica usando gli hashtag: #buongiornoceramica, #loveceramica #loveceramics, così che la partecipazione sia per tutti un’esperienza pienamente condivisa. Sarà anche possibile taggare/citare, all’interno dei post, gli account di enti e persone coinvolte nell’organizzazione e/o sensibili al tema della ceramica, che potranno così ricondividere il contenuto e creare maggiore viralità.

I Social attivi sono:

www.facebook.com/buongiornoceramica twitter.com/buongiornoceram

www.instagram.com/buongiornoceramica

www.facebook.com/midec

www.instagram.com/midec

www.facebook.com/Laveno.Mombello