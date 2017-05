Busto Pallanuoto batte il Piacenza per 10 a 5

Foto varie

Un’altra vittoria per la Busto Pallanuoto che conferma il primo posto in classifica con 39 punti (insieme a Vigevano), nella 15° giornata di campionato.

Primo tempo a favore del Piacenza perché i Mastini biancorossi sbagliano un po’ troppo sotto rete. Nel secondo quarto però l’atmosfera cambia, con una bella rete di Genoni (che ha disputato un’ottima partita in generale con 4 reti), che porta in pari il risultato. Busto va in vantaggio con Colombo, che poco dopo si ripete (4 a 2) a metà partita.

A questo punto i Mastini Biancorossi accelerano con il 5 a 2, sempre grazie a Genoni. Timida reazione del Piacenza mentre Busto vola, segnando ben 5 reti consecutive con Genoni, Sartorello, Origgi, Benedetti e di nuovo Genoni. Nel quarto tempo il Busto domina e si porta a casa il risultato con la soddisfazione di tutti , in primis di coach Salonia: “Oggi abbiamo disputato un’ottima partita, molto combattuta ma i ragazzi hanno finalmente tirato fuori la giusta grinta e determinazione-. Dobbiamo essere un po’ più cinici sotto rete ma in generale sono molto soddisfatto e ringrazio tutti”.

Prossimo match tra Busto Pallanuoto contro Sport Osio Sport, sabato 27 maggio alle ore 20.30 alla piscina Acqadream di Osio Sotto (BG).

Busto Pallanuoto Renault Paglini vs Piacenza PN: 10-5 (1-2); 3-0);(6-1);(0-2)

Formazione Busto Renault Paglini: Paleari, Ciarini , Grillo, Origgi(1), Benedetti(1), Re, Colombo(3), Grampa, Saporoso, Gennari, Genoni (4), Sartorello(1), Poto.

Allenatore: Salonia

Formazione Piacenza: Azimonti, Comassi, Turelli (1), Martini, Bianchi (2), Merlo(1), Fanzini, Cighetti(1), Binelli, Furini, Lamoure.

Allenatore: Van der Meer

Arbitro: Tornese