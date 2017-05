Cade in casa... sul proprio cane

Un cagnolino di piccola taglia è stato vittima di un insolito incidente domestico.

Il suo padrone, un 67enne, si trovava in casa quando è caduto all’indietro. L’animale si trovava proprio sotto di lui ed è rimasto schiacciato. L’uomo ha chiesto l’aiuto dei vicini che preoccupati anche per la caduta del saronnese hanno chiamato l’ambulanza. Il 67enne era fortunatamente illeso ma per il cane non c’era più niente da fare.

Al proprietario davvero affranto per la morte del cane che era da temo un compagno fedele non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia locale. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e hanno contattato il servizio di accalappiacani che ha provveduto a recuperare il corpo dell’animale.