Cade in una scarpata con la bici, muore 57enne

La Polizia cantonale comunica che questo pomeriggio verso le 13.40, in Valle Malvaglia in zona Ca del Cucco un cittadino svizzero 57enne domiciliato nel Mendrisiotto è caduto rovinosamente con la sua bicicletta. L’uomo faceva parte di una comitiva di 6 persone e stavano effettuando un’escursione in montagna. L’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause della caduta, l’uomo perso il controllo della sua bicicletta è caduto a terra scivolando nella sottostante scarpata per circa 200 metri verso il fondo valle. Sul posto per i soccorsi l’elicottero della Rega, dove il medico di bordo ha costatato il decesso del ciclista.