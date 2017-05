Calabresi, Maroni: “Un dovere onorare chi si è sacrificato per il bene comune”

Il nuovo commissariato di via Ugo Foscolo, che ha aperto da qualche mese, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, del questore Giovanni Pepè, della senatrice Laura Bignami e del collega Angelo Senaldi, del prefetto Giorgio Zanzi

“Questa non e’ solo una cerimonia per me. Sono molto legato alla Polizia e alle sue vittime del dovere. Lo dico da ex ministro dell’Interno, ma soprattutto da cittadino. Il ricordo di chi si e’ sacrificato per il bene comune, e’ un dovere e una testimonianza di rispetto”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, al termine della cerimonia in ricordo del Commissario Luigi Calabresi e delle vittime della strage di via Fatebenefratelli.