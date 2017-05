Calcio, divertimento ed educazione fanno centro a Morosolo

Palla al centro…gol! La IX edizione del torneo che dal 2008 raccoglie i diversi centri educativi di Varese e provincia è andato in scena a Morosolo, sul campo del centro parrocchiale di piazza Giovanni XXIII, per due giovedì, 18 e 25 maggio.

Galleria fotografica Palla al centro Morosolo 4 di 8

Un’occasione sportiva, ma non solo. Il calcio è infatti la chiave per coinvolgere e far partecipare i ragazzi che frequentano i centri, con finalità il divertimento ma anche l’educazione.

Ne sono lo specchio il premio più importante, ovvero la Coppa Fair Play (quest’anno assegnata al Centro Educativo Diurno Pali&Quaderni della Coop La Casa Davanti al Sole) e il fatto che alcuni ragazzi oramai maggiorenni che negli passati hanno partecipato all’evento sono stati presenti in veste di allenatori/motivatori dei più piccoli (al torneo hanno partecipato minori di elementari e medie) a testimonianza di come questo piccolo evento abbia fatto breccia nelle realtà educative che di in anno in anno si sono alternate.

Il torneo di calcio è stato vinto dall’Educandato Rainoldi Varese, davanti a Spazio Giovani di Gazzada Schianno, Servizio Educativo Pomeridiano di Castiglione Olona e CED Pali&Quaderni.

Un grazie da parte degli organizzatori (in particolare Leonardo Pellino del CED Pali&Quaderni della Coop La Casa Davanti al Solea Morosolo) alla Comunità Pastorale di Sant’Eusebio che ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi dell’oratorio di Morosolo, alla Cas.Mo. che ha prestato le porte, all’Asd Bidone che ha dato una mano organizzativa e logistica per la realizzazione di questo evento divertente ed educativo allo stesso tempo. Appuntamento al 2018 per la decima edizione!