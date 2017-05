Calemme (Fi): “Zanzi non sia ingenuo, Malerba è in maggioranza”

Riceviamo e pubblichiamo

Risale a pochi giorni fa la costituzione del nuovo gruppo consiliare Varese Città Ideale da parte del Consigliere Gregori, secondo (forse non ultimo) ad uscire dalla Lista civica del Sindaco in meno di un anno , e già la maggioranza mostra nuove debolezze.

Se il Sindaco non si è scomposto minimamente e si è addirittura ,inutilmente, augurato che le opposizioni convergano in questo gruppo, lo stesso non ha fatto il vicesindaco Zanzi che ha anzi minacciato di abbandonare la Giunta e il consiglio Comunale qualora Malerba si inserisse nel gruppo “Gregoriano”.

Spiace prender atto dell’ingenuità del Vicesindaco e dei Consiglieri del suo gruppo: ma davvero credono che Malerba sia in opposizione?

Di fatto il Presidente del Consiglio è da sempre in maggioranza, da prima ancora che Galimberti venisse eletto..non avranno mica dimenticato il patto nascosto, per motivi ancora sconosciuti ai più, tra l’allora candidato Sindaco Galimberti e l'”inquietante entourage” di Malerba, da loro votato come Presidente del Consiglio nonostante le premesse ben note a tutti del Consigliere Crugnola!

O forse a loro,garanti del non-patto, fa comodo avere la memoria corta!

Fatto sta che è indicibile e impensabile che già dopo un anno ci siano delle fratture così importanti all’interno della Giunta e dei consiglieri di maggioranza; fratture che danno luogo a teatrini che,per quanto io giovane sia e al primo mandato,non ricordo ci siano stati nei passati anni di centrodestra.

Mi spiace constatare e dover pensare che la scelta di Gregori,che in parte avevo compreso,altro non è che l’ennesimo gioco delle parti volto a prendere nuovamente in giro gli elettori: davvero il Gruppo del Vicesindaco Zanzi vogliono prender parte allo spettacolo?

Io mi auguro ,come sempre,che coerenza e dignità possano prevalere su ignobili giochi di potere che non porteranno Varese al miglioramento auspicato dal centro-sinistra in questi 23 anni tanto criticati.

Zanzi prenda coscienza di ciò e decida da che parte stare ed eventualmente quale maschera indossare : ci sarà chi saprà ben consigliare tra le fila dell’ inquietante entourage di Davide Galimberti.

Carlotta Calemme, Consigliere comunale Forza Italia