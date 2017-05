Calzari dopo Bake off insegna a fare dolci... in un secondo

Dopo aver insegnato a tantissimi bimbi a destreggiarsi in cucina e aver vissuto l’avvincente mondo del dietro le quinte di Bake off Samuele Calzari, docente dello Ial Lombardia torna a stupire i saronnesi.

Lo fa con “Il dolce in un secondo” il suo secondo libro ceh si dimostra goloso, smart e che strizza l’occhio a diete e intolleranze. “Tutto è nato ascoltando Radio Reporter si stava parlando di cibo ed ho mandato un messaggio chiedendo se volessero una ricetta. Invece che un consiglio estemporaneo ne è nata una trasmissione radiofonica della domenica mattina”.

E non solo come spiega lo speaker Fabrizio Rigamonti coautore con Calzari del testo: “La nostra idea era quella di dare agli ascoltatori la possibilità di prepararsi un dolce in pochi minuti con quello che c’è in casa. Un modo per concedersi un piccolo peccato di gola domenicale. Dal successo della trasmissione fatto di tante ricette e condivisioni con gli ascoltatori è nato il libro che propone dolci adatti a tutti da realizzare in pochi minuti”. Nell’indice alfabetico si va dallo spritz solido allo yogurt fatto in casa, passando per i grandi classici come lo strudel e le meringhe senza dimenticare le ultime mode dai dolci in tazza a quelli light fino ai marshmallow. “Sono ricette rapide – rimarca Calzari – ma esperienza e conoscenza sono state importanti per velocizzare i passaggi e per realizzare versioni con meno calorie”. Completa le ricette un codice Qr che consente di recuperare su Youtube il video della preparazione realizzata da Samuele Calzari.

La grafica semplice ma accattivante, simpatico il logo del microfono della radio incrociato con la frusta dello chef, da il tocco finale “smart” al libro che è a disposizione nelle librerie e online. Per presentarlo alla Sala Nevera Calzari ha messo le mani in pasta con due ragazzi dello Ial Lombardia ed ha preparato una crema pasticcera senza lattosio e un tortino di cioccolato al micronde.