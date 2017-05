“Camicie verdi”, dopo l’assoluzione il risarcimento

lega nord

Dopo il proscioglimento del 2016 arriva anche il rimborso per le “camicie verdi” della Lega Nord coinvolte nell’inchiesta che li accusava di aver organizzato un’associazione di carattere militare.

L’assoluzione in primo grado era arrivata lo scorso anno dopo poco meno di 20 anni. Per gli imputati il pm a Bergamo aveva chiesto il rinvio a giudizio per “aver promosso, costituito, organizzato o diretto un’associazione di carattere militare“.

Dopo quella tappa in tribunale la scelta fu quella di chiedere il risarcimento per «ingiustificata» durata del procedimento guidata dai difensori Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, e Patrizia Esposito.

Ora il risarcimento è arrivato: di 7.360 euro ciascuno. «Un riconoscimento per l’ingiustizia subita», spiega l’avvocato Fontana.