Camminare tutti insieme: Univa invita a muoversi nella stessa direzione

Corsa

Sabato 6 maggio, l’Unione Industriali della provincia di Varese organizza una camminata salutista.

Sette chilometri il percorso sul lungolago Ispra-Ranco con partenza alla Canottieri Ispra di via Cadorna 240 alle ore 10 per “camminare tutti insieme”. Non si tratta di una metafora: l’appello alle aziende a “muoversi tutti nella stessa direzione” è, infatti, questa volta, letterale. La proposta è quella di partecipare a una camminata organizzata dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese per promuovere la salute negli ambienti di lavoro. L’invito è rivolto ai dipendenti delle imprese associate e alle loro famiglie, ma anche in generale a tutti coloro che ne avessero voglia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo di Cammino del Comune di Ispra e con il patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, si inserisce all’interno del Progetto WHP – Workplace Health Promotion di Unione Industriali, ATS Insubria, Cgil, Cisl e Uil. Un programma pluriennale che punta a coinvolgere il maggior numero possibile di imprese e di lavoratori in programmi che hanno l’obiettivo migliorare lo stile di vita delle persone, a partire da una più frequente attività fisica.

Ai partecipanti verrà chiesto di percorrere 7 chilometri sul lungolago Ispra-Ranco. Dal punto di ritrovo e di registrazione dei partecipanti allestito alla Canottieri Ispra si raggiungerà il Sasso Cavallaccio in località Ranco, per poi ritornare al via. Seguirà la possibilità di eseguire un’attività di stretching all’aria aperta. Il tutto si concluderà con un ristoro finale alla Tenuta La Quassa.