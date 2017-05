Campionato di magia: la medaglia di argento è di Mornago

Il giovane ma già affermato illusionista di Mornago Ale Bellotto ha vinto il secondo premio al Campionato Italiano di Magia 2017.

Una medaglia d’argento meritatissima per il 26enne, che con il suo “Laboratorio dell’Impossibile” ha conquistato il palco di Saint Vincent.

Bellotto è già noto ai lettori di Varesenews per un video molto condiviso e visto da migliaia di persone: é suo lo straordinario numero di illusionismo che ha aperto ufficialmente la Varese Design Week, nella piramide ai giardini estensi il cui carnet degli eventi era stato gestito, come direttore artistico, dal grande illusionista varesino Walter Maffei.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE ALLA VARESE DESIGN WEEK

In quell’occasione, Maffei aveva presentato il giovane mago come una delle “più importanti promesse dell’illusionismo” segnalando come il suo prossimo appuntamento importante fosse proprio il campionato italiano di magia.

Bellotto era tra i dieci finalisti al campionato, che sono stati selezionati tra i migliori giovani maghi di tutta italia. Illusionista da 5 anni, ha pensato e creato l’illusione insieme a suo padre Sergio Bellotto: «Ma devo ringraziare il mio mentore, Walter Maffei, per l’ispirazione».