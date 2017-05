pronto soccorso ospedale varese barellaia

Hanno cominciato dall’oratorio di Albizzate, pochi elementi, musiche di chiesa. Oggi sono sessanta: un coro di tutto rispetto che varia dal gospel, al rock, al pop, senza trascurare il genere sacro. Hanno deciso di “donare un aiuto a chi dona una vita” e sabato venti maggio alle ore 21 si esibiranno al teatro Vela di Varese in un concerto a favore di “Varese per l’Oncologia”, l’associazione che dal 2004 sostiene le cure, anche domiciliari dei malati di tumore negli ospedali di Circolo, di Cittiglio, di Luino. Il titolo della manifestazione è un messaggio di speranza: “Per una sera cantiamole al cancro”. Il coro si chiama Jhon Paul II Choir, lo dirige il maestro Paolo Manconi e nel panorama musicale della Lombardia è una chicca di sicuro talento. Una band a cinque, chitarre, tastiere, violino accompagna la magnifica compagine. La piacevolezza dello spettacolo è una certezza. «Com’è una certezza che il tumore non è più un invincibile samurai, bisogna continuare a combatterlo», dice Gianni Spartà, presidente della Onlus non profit.

I biglietti (15 euro) sono in vendita nel reparto di oncologia di Varese e delle sue unità periferiche nel Verbano. «Ma il passa-parola è la migliore è la migliore forma di pubblicità», dicono all’associazione. La vendita continuerà la sera del concerto in teatro. Il ricavato della manifestazione serve a migliorare alcuni servizi che Varese per l’Oncologia si sforza di offrire. L’ultimo è il trasporto gratuito di pazienti fragili da casa all’ospedale e viceversa, unito al servizio trucco parrucche per donne, le cure a domicilio effettuati dagli stessi medici e infermieri che curano i pazienti nei reparti.