Caronnese ai playoff con il Varese, Varesina e Legnano ai playout

Vincono tutte e tre Caronnese, Varesina e Legnano e per ognuna i tre punti hanno sapore diverso. La squadra di Gaburro affronterà il Varese ai playoff, i lilla si salvano e affronteranno la Bustese, fenici opposte al Verbania.

CHIERI – CARONNESE 2-3

Gara dalle mille emozioni a Chieri , dove la Caronnese ottiene i tre punti e si qualifica per i playoff grazie alla classifica avulsa a parità di punteggio con Gozzano – a sua volta agli spareggi – e Inveruno, che invece non si qualifica. In Piemonte la Caronnese passa in vantaggio all’11’ del primo tempo con Mandelli, ma prima dell’intervallo subisce il pari di Tettamanti. Nella ripresa i rossoblu ritornano avanti con Patrini, il capitano del Chieri, Cacciatore, si fa espellere, ma Villa trova comunque il 2-2. Il gol partita viene messo a segno nel finale da capitan Corno.

VARESINA – PINEROLO 3-1

Vittoria importante per la Varesina, che si qualifica ai playout come migliore, potendo così contare su campo e risultato negli spareggi per la salvezza. Il Pinerolo invece retrocede in Eccellenza. Eppure i piemontesi erano riusciti a trovare il vantaggio con il solito Gioè al 32’ del primo tempo. Anzano ha subito rimesso la gara in parità mentre nella ripresa le reti di Frugoli all’8’ e di Di Caro al 46’ hanno chiuso la contesa a favore delle fenici.

LEGNANO – CASALE 3-2

Rimonta compiuta e salvezza che ora passerà dalla sfida contro la Bustese ai playout. Nella gara di oggi il Legnano ha saputo far valere il fattore “Mari” portando a casa altri tre punti di vitale importanza. Protagonista di giornata l’attaccante brasiliano Ianni, autore di una doppietta. L’attaccante lilla ha aperto le marcature nel primo tempo e risposto su rigore al momentaneo pareggio di Prencipe. Laraia ha portato la gara sul momentaneo 3-1 prima del definitivo 3-2 di Cardini nel finale.