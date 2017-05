Cassano apre le porte dei suoi gioielli

Cassano magnago: i luoghi (inserita in galleria)

Un weekend di iniziative per “Terra Arte e Radici” a Cassano Magnago, con monumenti e siti a porte aperte.

SABATO 20 MAGGIO 2017

Ex Chiesa San Giulio

18.00 Inaugurazione ed apertura Mostre

EVOLUZIONI CULTURALI CASSANESI 1985-2016

ALTRI SENTIERI – mostra fotografica curata da artisti vari

L’ARTE DELLA POESIA NEI GIOVANI CASSANESI – mostra interattiva di poesie degli ultimi 15

anni di concorsi cassanesi – a cura del PUNTO GIOVANE

21.00 TU CHE MI SEI VICINO – . Premiazione 8° Premio di poesia “Punto Giovane – Città di Cassano

Magnago” a cura del PUNTO GIOVANE



DOMENICA 21 MAGGIO 2017

Villa Oliva e Parco della Magana

10.00 – 19.00 IN VILLA

Mostra di lavori grafici e digitali realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di I grado cassanesi nell’ambito dei progetti “Praticamente adolescenti” e “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” C.C.R.R.

Memoria, innovazione, creatività percorriamo insieme ALTRI SENTIERI per guardare Cassano con uno sguardo diverso. Disegni, racconti, mosaici fotografici, QRcode e mannequin challenge alla scoperta di luoghi noti, amati, vissuti o ricordati di Cassano – a cura degli studenti della scuola secondaria I grado Orlandi

Maino guides you through our City

Scorci, immagini, angoli di Cassano Magnago: un percorso diverso per visitare la città, anche con un “occhio” differente, suggeritoci dagli artisti cassanesi. – a cura degli studenti della scuola secondaria di I grado “G.B. Maino”

Concerto in sala consiliare – ore 15.00 eseguito dalla banda musicale giovanile del Corpo Musicale Cassanese

Musica Secreta in sala consiliare – ore 17.30

Concerto eseguito da “I Solisti ambrosiani Ensemble” nell’ambito del “FESTIVAL MUSICALE SIBRII 2017 – VI Festival di Musica Antica del Seprio”

AL PARCO

10.00 – 12.00 CERCARTOON – grande caccia al tesoro per tutti i bambini delle scuole primarie cittadine – A cura del C.C.R.R. e della Cooperativa CODESS

15.00 – 18.00 IN BICI CON LEGAMBIENTE – Pedalata storica-naturalistica nella nostra città

Ex chiesa di San Giulio

10.00 – 22.00 Mostre

EVOLUZIONI CULTURALI CASSANESI 1985-2016

ALTRI SENTIERI – mostra fotografica curata da artisti vari

L’ARTE DELLA POESIA NEI GIOVANI CASSANESI – mostra interattiva di poesie degli ultimi 15 anni di concorsi cassanesi – a cura del PUNTO GIOVANE – le mostre rimarranno anche SABATO 27 e DOMENICA 28 MAGGIO

15.00 PENSIERI ED EMOZIONI

Laboratorio per ragazzi – “Pensieri da regalare” – a cura del PUNTO GIOVANE

Biblioteca “Collodi”

15.30 Creo un pannello del nostro sentiero…

CONCORSO GRAFICO-PITTORICO- MATERICO rivolto ai bambini dell’ultimo anno delle scuoledell’infanzia cassanesi – Premiazione.

Lettura animata

16.00 “PAROLE COME FOGLIE” di e con Betty Colombo.

Nei sentieri delle fiabe si incontrano alberi magici, principi inquieti, ragni impertinenti e foglie cadenti. Seguire ALTRI SENTIERI insegna sempre il fascino di nuove avventure.

VISITE GUIDATE

Villa Oliva – dalle 15.00 alle 18.00

Chiesa San Giulio e campanile – dalle 15.00 alle 18.00

ex Chiesa San Giulio – dalle 15.00 alle 17.00

Chiesa Santa Maria del Cerro ed ai “tesori nascosti della Sacrestia” – dalle 16.00 alle 17.30

I siti delle visite guidate saranno raggiungibili utilizzando il trenino “Lilliput” messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

In caso di maltempo le manifestazioni presso il Parco della Magana verranno sospese