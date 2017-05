Cena al De Filippi per sostenere l’associazione Tincontro

marco bianchi

Mercoledì 10 maggio l’Istituto De Filippi di Varese organizza una cena aperta al pubblico intitolata: “Tincontro a tavola con la sana e gustosa cucina di Marco Bianchi”. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore dell’Associazione Tincontro, nata nel 2009 dal desiderio di alcuni genitori che hanno condiviso i momenti successivi alla nascita del proprio figlio, “inciampando” nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

«La sensazione di inciampare, vissuta dalle madri e dai padri, deriva dal fatto che la terapia intensiva non è mai presa in considerazione in modo concreto e razionale: chi vive e si scontra con questa esperienza si trova improvvisamente immerso in una realtà sconosciuta e temuta al tempo stesso. Proprio da queste esperienze e da questo confronto è nato il desiderio comune di costituire l’Associazione di volontariato Onlus Tincontro – Associazione Genitori per la Terapia Intensiva – Varese» spiega Daniele Donati, Presidente del Consiglio Direttivo. Due sono gli ambiti principali dell’Associazione di volontariato Onlus: il maternage in reparto e la raccolta fondi per l’acquisto di macchinari tecnologici altamente avanzati come il ventilatore non invasivo ad alta frequenza.

«Un settore importante di impegno è costituito anche dai progetti di Musico-terapia in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. Noi genitori ci siamo incontrati numerose volte per condividere le esperienze e discutere in merito a come poter aiutare il reparto e sostenere il lavoro che medici ed infermieri quotidianamente portano avanti», spiega Donati.

Il gruppo di Volontarie presenti in reparto è nato da una precisa volontà del Dott. Massimo Agosti che le volle, già dal 1996, nel Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale stigmatizzando tale decisione con la frase: «Non si devono lasciar piangere i neonati ricoverati, ci vuole del personale volontario dedicato che, in assenza dei genitori ed insieme al Personale Sanitario, li rassicurino e li consolino».

La cena preparata al De Filippi di Varese, all’insegna della bontà, del benessere e della salute, è firmata da Davide Maffioli, Chef titolare del Vero Restaurant dove si utilizzano solo materie prime biologiche e vegetali al 100% e, ove possibile, a Km 0.

Mercoledì 10 maggio 2017

Ore 20.00 – Via Don Luigi Brambilla, 15

Per prenotazioni e maggiori info.: 339-4360866

