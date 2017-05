Cena di classe a 50 anni dal diploma

«Cari ragionieri, sono passati cinquant’anni da quel lontano anno scolastico 1966/1967 in cui ci siamo diplomati all’Istituto tecnico commerciale Francesco Daverio di Varese. Riusciremo a ricomporre la bella squadra? Confidiamo di sì. Abbiamo pensato di ritrovarci». Un invito a cui in molti hanno risposto affermativamente e che culminerà nella serata di giovedì 18 maggio con una cena in una residenza quattrocentesca di Azzate. (nella foto la classe 5F)

Il cinquantesimo è un’occasione unica e straordinaria. Per rintracciare tutti i componenti della 5F gli organizzatori hanno fatto un vero e proprio lavoro di ricerca, recuperando numeri di telefono, contatti ed email dei loro compagni di scuola. Alla fine, pur considerando le comprensibili difficoltà, sono riusciti a mettere insieme un cospicuo gruppo di partecipanti. «Eravamo una classe particolare perché frequentavamo il corso serale riservato a chi lavorava già – racconta Luigino Caravati -. Sarà l’occasione per ritrovarci intorno ad un tavolo e scambiarci le reciproche esperienze di una vita. Non mancheranno le sorprese e sarà una bella serata, tutta dedicata ai ragionieri di mezzo secolo».