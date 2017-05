Che allegria al centro anziani di Villa Fantoni

Ecco alcuni dei luoghi toccati nella tappa odierna del 141 tour

Si trovano a Villa Fantoni tutti i martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Passano il pomeriggio giocando a carte o facendo due chiacchiere e i sorrisi non mancano mai. Al Centro Anziani Diurno del paese ci si diverte e c’è sempre qualcuno al banco per fare il caffè o servire una bibita. D’estate giocano a bocce nel campo esterno mentre, di tanto in tanto, organizzano feste per festeggiare i compleanni o qualche ricorrenza.

Nella foto: Emma, Prasede, Valeria, Lina, Doretta, Marta, Silvano, Vincenzo, Pierino e Silvio.