Chiede da mangiare al parroco, e poi lo deruba

Foto varie

Un malvivente ha approfittato della generosità e della disponibilità del parroco riuscendo ad impossessarsi del denaro della gita organizzata a Cremona.

A porre rimedio al brutto gesto del ladro sono stati gli stessi parrocchiani che hanno deciso di fare una colletta per raccogliere nuovamente i soldi.

Ma come è stato messo a segno il furto? Con tanta destrezza e puntando sull’attenzione al prossimo del religioso.

Il ladro ha bussato alla porta della canonica, nel pomeriggio, dicendo di aver fame e quando il parroco è andato a prendergli qualcosa da mangiare è entrato ed ha arraffato una busta con i soldi della gita parrocchiale.

Il ladro si è dileguato senza lasciare traccia ne di sé ne del denaro. Come detto la notizia ha suscitato molto sconcerto e rammarico in paese tanto che i fedeli hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per rimettere a disposizione del religioso il denaro rubato che serviva per pagare la gita a Cremona.