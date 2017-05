Chiedeva soldi in cambio del permesso di prostituirsi, 30enne in manette

Immagini di carabinieri

Era arrivata a chiedere fino a 200 euro la settimana per concederle di prostituirsi nel territorio del comune di Lomazzo.

Una donna di 30 anni di nazionalità rumena e residente in provincia di Varese è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Lomazzo con l’accusa di estorsione e sfruttamento della prostituzione.

Le manette sono scattate a seguito delle indagini sui suoi rapporti economici con una connazionale di 31 anni vittima, secondo le accuse, di continue richieste di denaro. I carabinieri hanno ricostruito che in tre anni le avrebbe sottratto circa 6mila euro.

Ora la 30enne è stata fermata e portata in carcere a Como a disposizione dell’autorità giudiziaria ma si indaga per capire se in questo meccanismo non fossero finite anche altre ragazze.