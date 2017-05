Christian Spada nuovo presidente di Confesercenti

Cambio al vertice di Confesercenti.

«A due anni dall’avvio della sede territoriale con Francesco Aletti Montano, siamo arrivati alla prima assemblea elettiva dopo quell’avvenimento – ha comunicato il direttore di Confesercenti, Rosita de Fino – Francesco Aletti Montano ha rassegnato le dimissioni. Aletti Montano è stato preziosissimo come guida, e se oggi ci sentiamo capaci di camminare da soli è grazie a lui»

«Sono stati due anni affascinanti – Ha commentato un emozionato Francesco Aletti Montano – siamo partiti da un periodo difficile a livello locale, e abbiamo saputo portarla a modello nazionale. Sono esplose anche iscrizioni e servizi, abbiamo portato cambiamenti e ringiovanimento di staff e consiglio con grande successo. Ho conosciuto in questi due anni i membri della presidenza e ho conosciuto dei giovani capacissimi, che si battono come leoni in un mercato difficile. ho pensato che fosse quindi il momento di cambiare marcia».

Inoltre: «E’ finito il tempo delle presidenze che vanno avanti in eterno: è meglio che ognuno dia il meglio di se stesso nei propri settori. Rosita è stata una delle artefici del nostro successo, sono stati momenti belli e rimango associato per il valido supporto che ho ricevuto come imprenditore»

«Francesco, con grande capacità di sintesi ha riassunto tutto quello che ha fatto in questi due anni – sono state le prime parole pubbliche del neo presidente Christian Spada – E questo la dice lunga sulla persona che perdiamo oggi come figura, con la sua capacità di credere in quello su cui ben pochi avrebbero scommesso. Ci ha detto “preferisco uscire da vincitore, perché so che sapete combattere da soli”, ma io continuerò a chiamarlo per avere i suoi preziosi consigli. In questo momento quello che ci aspettiamo dal territorio è una grande risposta per far crescere commercialmente e turisticamente Varese».

CHRISTIAN SPADA, IL PROFILO

Christian Spada, 45 anni, varesino, è amministratore unico di Class Italia Immobiliare, che ha sede in via Bizzozero. Spada si occupa principalmente di intermediazione e sviluppo di immobili e attività commerciali. Sposato da 18 anni, due figli uno di 16 e una di 14, è in Confesercenti dal febbraio del 2015, ed è entrato subito come vicepresidente della nuova formazione.

LA SQUADRA: CONFERME E NOVITA’

La presidenza dell’associazione, che ora conta 2200 soci, è emersa con l’assemblea del 13 aprile scorso, ed costituita oggi da: Christian Spada, Rosita de Fino, Andrea Leta, Alessio Sperati, Alessandro Fasolo, Carlo Belletta, Gigi Bonifacio, Alessio Massafra (amministratore delegato dalla mustrading plus, Cittiglio), Roberta Bernasconi, Simone Centorrino, Sara Calzoni (una delle imprenditrici della via Manzoni, commessa storica di Via Maestra), Laura Dongiovanni (Vivivarese, agenzia di comunicazione di Varese) , Rossella Musci (presidente fipac categoria pensionati).