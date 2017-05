Ci si allena insieme sulla ciclabile

Incontro aperto di “Allenamento in ciclabile” in preparazione alla terza edizione della “Lago di Comabbio Run – Corri con Samia“ in programma il 4 giugno, a cura di Agrisol Servizi e Africa&Sport, sotto la guida di un gruppo di atleti kenioti ed assieme ad alcuni ragazzi richiedenti asilo.

L’appuntamento è mercoledì 10 maggio alla stazione di Cittiglio, alle ore 18. Dopo la corsa verrà offerto a tutti i partecipanti un piccolo buffet presso l’oratorio di Cittiglio.