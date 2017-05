“Ciao Marino”: Giacobazzi, Pucci e Co insieme per ricordarlo

spettacolo Ciao Marino 2010

A undici anni dalla improvvisa scomparsa del cabarettista legnanese Marino Guidi, avvenuta nel gennaio del 2006, non si perde la tradizione della serata al teatro di Varese in suo ricordo.

Dalla sua morte, infatti, amici e colleghi organizzano ogni anno una grande festa – spettacolo per ricordarlo nel modo che lui più avrebbe apprezzato: una serata con fine benefico.

L ’edizione 2017 di «Ciao Marino»è prevista per martedì 16 maggio, come sempre al teatro Openjobmetis di piazza Repubblica a Varese. Lo spettacolo di cabaret, organizzato dai Lions Club della Seconda Circoscrizione – Distretto 108 Ib1, ha lo scopo di poter donare un cane guida per non vedenti. L’evento beneficia il Patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e della collaborazione del comune di Varese.

Nel cast ci saranno Giacobazzi e Pucci, con loro, sotto la direzione artistica di Skizzo e Andrea Iannino, anche Gianluca Impastato, Scintilla, Bruce Ketta, Italo Giglioli e Omar Fantini nelle vesti di presentatore, ma anche altri ospiti a sorpresa.

CIAO MARINO: LE INFO

“Ciao Marino:tanti comici, tanti amici insieme per ricordarti”

Martedì 16 maggio 2017 – Ore 21.00

Teatro di Varese – Piazza della Repubblica, Varese

Costo: euro 20, 25 più prevendita

Prevendite: teatro Apollonio Piazza Repubblica, Balthazar via Cavallotti 2, Varese dischi Galleria Manzoni.

Per Info: 347.0781450