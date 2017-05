Ciclovarese challenge esordienti, domenica la prima tappa

via Morosini

Prende il via da Brinzio domenica 28 maggio l’edizione 2017 della Ciclovarese Challenge per la categoria Esordienti. Quattro tappe con le classiche maglie di colore giallo di leader della graduatoria generale volute da Sestero onlus e in memoria di Carlo Busata.

La prima frazione è organizzata dal Velo Club cassano Magnago 1992 sul tracciato da Comerio a Brinzio con in palio i Trofei F.lli Pietrobon e Più. Il via alle ore 9 con l’arrivo previsto alle ore 10 circa dopo 30 chilometri di gara. La Ciclovarese Challenge continuerà il 30 luglio a Comerio con l’organizzazione del GSC Comerio, il 3 settembre a Busto Arsizio a cura del G.S. San Macario Valerio Biolo con la conclusione il 17 settembre a Bernate di Casale Litta con la gara organizzata dalla A.S. Casalese. Le premiazioni finali si terranno il 18 novembre a Villa Cagnola di Gazzada Schianno.