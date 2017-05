Bibbia, Vangelo e testi sacri

Dal 5 al 12 giugno nelle piazze principali di Varese avranno luogo una serie di eventi che hanno lo scopo di presentare la straordinaria attualità del Vangelo.

Un grande bus libreria, gazebo, musica e attività artistiche di strada faranno da supporto alla grande festa.

Sarà possibile ascoltare dal vivo testimonianze di persone liberate dalla droga, dall’occultismo, guarite miracolosamente e tanti altri che racconteranno l’impatto straordinario che ha avuto il Vangelo nella loro vita.

Parteciperanno all’evento “Cieli aperti su Varese” anche artisti cristiani e missionari provenienti da diverse parti del mondo.

“Abbiamo trovato grandissimo interesse e disponibilità riguardo questa iniziativa – ha sottolineato Roberto Albano, Pastore della Chiesa New Vision – e siamo sicuri che i Varesini saranno arricchiti e, perché no, divertiti da questa pacifica invasione del cielo”

Alcuni indirizzi:

“Chiesa la Sorgente” – Via Cortina D’Ampezzo 10 – VA (www.chiesa-lasorgente.net)

“Chiesa New Vision Varese” – Via Salvore 20 – VA (www.newvisionvarese.org)

Per contatti: Paola Albiero, 339.7397851 – paola.albiero@newvisionvarese.org