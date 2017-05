Cinque punti di raccolta per i vostri oggetti… inutili

induno olona - centro del riuso

Il Centro del riuso di Induno Olona è entrato a regime e “macina” oggetti apparentemente inutili in quantità sempre crescente.

Per questo, sabato 20 maggio, i responsabili del centro hanno organizzato una giornata straordinaria di raccolta di oggetti che i cittadini non utilizzano più, ma che posso essere molto utili per chi ne ha bisogno e non se li può comprare perché in situaizone economica precaria.

Per tutta la giornata saranno attivi cinque punti di raccolta dove si potranno portare oggetti in buono stato che saranno poi riutilizzati dal Centro.

I punti saranno posizionati in piazza Dante, alla scuola Passerini, al parco giochi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, in via Europa a San Cassano, e al borgo di Olona.

“Il centro sta pian piano andando a regime – spiega l’assessore Monica Filpa, responsabile del progetto – I dati del primo trimestre 2017 indicano che più o meno tutto quello che entra, esce. Il risultato è molto positivo perché significa che stiamo ridando vita praticamente a tutti gli oggetti che sono entrati, “salvandoli” dalla fine in discarica”.

E proprio perché gli oggetti al Centro stanno diminuendo, la San Vincenzo ha pensato di rimpinguare un po’ gli scaffali effettuando una raccolta straordinaria di materiali in giro per il paese. Tra le tipologie di oggetti che si possono consegnare casalinghi, complementi per la casa, libri, oggetti per bambini e giocattoli accessori.