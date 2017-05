Cinque supermarket colpiti, 4 mila euro di refurtiva recuperata

Foto varie

I carabinieri di Busto Arsizio hanno denunciato a piede libero per ricettazione due cittadini marocchini (zio e nipote), un 40enne della città, disoccupato, pregiudicato, regolare ed un 20enne domiciliato sempre a Busto Arsizio, disoccupato, pregiudicato, regolare.

I due sono stati controllati a bordo dell’autovettura a loro in uso, una Ford Fiesta vecchio modello, a bordo della quale, a seguito di perquisizione veicolare, venivano trovati tranci di parmigiano e confezioni di salmone affumicato, oltre a 144 bottiglie liquori ed alcolici varie marche valore complessivo oltre 4 mila euro.

Attraverso una complicata ricostruzione dei numeri seriali di alcuni prodotti, di alcune confezioni in possesso dei soggetti ed attraverso una ricognizione nei principali supermercati della zona e’ stato accertato che la merce era stata asportata furtivamente, mediante l’utilizzo di apposite borse schermate, da (almeno) 5 supermercati della zona, due di Busto, uno di Lonate, uno di Vanzaghello ed uno di Castellanza.

L’intera refurtiva, sottoposta a sequestro, verra’ restituita nei prossimi giorni ai direttori dei diversi negozi.

Sono in corso verifiche per individuare eventuali ulteriori responsabilità di tali soggetti in analoghi reati commessi nella zona; le modalità di condotta sembrano far ritenere che i due possano appartenere, ed esserne l’anello finale, di una organizzazione dedita ai furti nei centri commerciali ed alla successiva rivendita al mercato parallele della medesima merce.