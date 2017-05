Cinque varesotti convocati in nazionale juniores

Europei di canottaggio, allenamenti e conto alla rovescia (inserita in galleria)

Ci sono anche cinque atleti della provincia di Varese nel folto novero dei convocati della Federcanottaggio per il raduno di Piediluco della nazionale juniores, in vista dell’Europeo di categoria. Le regate sono in programma a Krefeld, in Germania, dal 20 al 21 maggio, ma l’avventura degli azzurrini inizierà domenica 14 con l’arrivo al centro federale.

A tenere alta la bandiera della “Contea dei Laghi” saranno Jacopo Bertone e Leonardo Macchi della Canottieri Gavirate, Stefano Scolari della Corgeno, Linda De Filippis (unica del settore femminile) della Monate e Riccardo Zoppini per i colori della Canottieri Varese.

La direzione tecnica della nazionale juniores ha nel complesso chiamato 49 vogatori (27 uomini, 22 donne): tra il 14 e il 18 maggio, ultimo giorno utile per definire le formazioni, saranno fatte le scelte per piazzare i vari atleti sulle diverse barche. Insieme al Dt Franco Cattaneo, ci saranno i due capi allenatori del settore juniores Massimo Casula (femminile) e Valter Molea (maschile) a dirigere le operazioni.