Codega (Lega): “Opere pubbliche, tutto come promesso”

Antonio Codega, Lega Nord

L’intervento del consigliere Codega sullo stato dei lavori pubblici effettuati fino a oggi dall’Amministrazione:

Tutti i lavori riguardanti ristrutturazioni scuole, edifici comunali, rifacimento della pista di atletica dello stadio comunale, asfaltature, segnaletica stradale e piccoli lavori imprevisti sono stati eseguiti così come promesso – sostiene il consigliere Antonio Codega che siede nella X commissione mista Opere Pubbliche. La lista di lavori da svolgere è ancora lunga, ma bisogna fare i conti con la scarsità di risorse economiche dovuta ai tagli del governo e all’impossibilità di investire parte di ciò che abbiamo a bilancio. In passato l’amministrazione di sinistra dipingeva un futuro a tinte fosche decidendo di non sistemare nemmeno i marciapiedi. Le scelte di questa Amministrazione sono state differenti. Pur con ancora meno soldi, è stato fatto già molto di più di quanto fatto negli ultimi cinque di sinistra. Potremmo fare ancora di più con l’Autonomia Regionale e con il Federalismo Fiscale, ma il Governo centralista della sinistra penalizza chi vuole aiutare i saronnesi.