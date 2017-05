Col moschetto in pronto soccorso: denunciato

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Entra con il moschetto sotto braccio all’ospedale e anche se non pare particolarmente bellicoso o con l’intenzione di sparare semina una tale confusione che il personale chiamata i carabinieri che intervengono sequestrando l’arma e denunciando l’arma.

E’ quanto successo qualche giorno fa, dopo mezzanotte, nel reparto pronto soccorso. Qui si è presentato un albanese con un vecchio moschetto. La sua “dotazione” ha preoccupato presenti ed è subito arrivata una chiamata ai carabinieri della stazione cittadina.

L’uomo ha consegnato l’arma senza fare resistenza. Si è rivelato essere un vecchio moschetto che non era più in grado di sparare e per giunta privo di matricola. In ogni caso per lui è arrivata una denuncia a piede libero per porto abusivo di arma.