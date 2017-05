Colacem, l’Ats: «Nessun rischio sanitario per patologie respiratorie»

colacem prima

L’ATS Insubria ha recentemente ospitato l’incontro con i Sindaci dei Comuni di Caravate, Gemonio, Brenta, Cittiglio, Sangiano, Laveno Mombello per approfondire i possibili rischi sulla salute derivanti dall’attività del cementificio Colacem di Caravate. Lo fa sapere la stessa Azienda di Tutela della Salute in una nota.

«Alla presenza della dott.ssa Anna Maria Maestroni, Direttore Sanitario di ATS, sono stati presentati i risultati preliminari di uno studio epidemiologico condotto dall’Agenzia di Tutela della Salute, che non ha evidenziato un rischio sanitario per patologie respiratorie fra la popolazione potenzialmente interessata dalle emissioni in atmosfera determinate dal ciclo produttivo di Colacem».

«A seguito dell’incontro, è stato definito un crono-programma dei lavori che prevede, secondo un approccio orientato alla trasparenza e al rigore scientifico, un primo aggiornamento della mappatura del rischio sanitario da concludersi entro settembre 2017».

«Se dall’analisi specifica dei dati di sorveglianza sanitaria emergeranno elementi di rischio concreto per la popolazione, verrà valutata la necessità di un ulteriore approfondimento epidemiologico mirato», conclude la nota.